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183 гражданина Грузии вернулись на родину из Берлина


11.05.2020   10:55


Правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения граждан Грузии, находящихся за границей, на родину.

По информации министерства экономики Грузии, в международном аэропорту Тбилиси был осуществлен рейс Берлин-Тбилиси, на котором на родину вернулись 183 гражданина.

Они также прошли медицинский осмотр в аэропорту, после чего их отвезли на специальных автобусах в карантинные зоны, расположенные в разных гостиницах.

«В течение 14-дневного карантина граждане, вернувшиеся из-за границы, будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.

В рамках мер по профилактике коронавируса Национальная администрация туризма министерства экономики Грузии организовала карантин в 84 отелях по всей Грузии по решению координационного совета и правительства.

На данный момент в карантинных пространствах размещены 4909 человек», — говорится в информации министерства экономики Грузии.

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