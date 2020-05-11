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183 гражданина Грузии вернулись на родину из Берлина
11.05.2020 10:55
Правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения граждан Грузии, находящихся за границей, на родину.
По информации министерства экономики Грузии, в международном аэропорту Тбилиси был осуществлен рейс Берлин-Тбилиси, на котором на родину вернулись 183 гражданина.
Они также прошли медицинский осмотр в аэропорту, после чего их отвезли на специальных автобусах в карантинные зоны, расположенные в разных гостиницах.
«В течение 14-дневного карантина граждане, вернувшиеся из-за границы, будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.
В рамках мер по профилактике коронавируса Национальная администрация туризма министерства экономики Грузии организовала карантин в 84 отелях по всей Грузии по решению координационного совета и правительства.
На данный момент в карантинных пространствах размещены 4909 человек», — говорится в информации министерства экономики Грузии.
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