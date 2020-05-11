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В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент
11.05.2020 14:19
В Грузии от коронавируса скончался еще один, 11-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Скончался 81-летний мужчина, который проходил лечение в батумской клинике «Медальфа». Врачи сообщают, что помимо пожилого возраста, у него были сопутствующие заболевания. В последние дни он в критическом состоянии находился на аппарате искуственого дыхания, — сообщает Общественное телевидение.
Это второй случай, когда в Батуми от последствий коронавирусной инфекции погибает пациент.
В настоящее время в клинике «Медальфа» проходят лечение 13 инфицированных пациентов. Ожидается, что пятеро из них в ближайшее время выпишутся из больницы.
На данный момент в Грузии зафиксировано 638 случаев инфицирования коронавирусом, отсюда выздоровели 317 человек, 11 умерли. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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