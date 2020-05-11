

Посольство США сделало заявление по вопросу соглашения между властями и оппозицией Грузии

11.05.2020 21:59





Соглашение от 8 марта было победой исторической важности, достигнутой грузинскими политическими силами, — об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Заявление было размещено на странице посольства США в Facebook.



Посольство поясняет, что соглашение состоит из двух частей, и призывает все стороны полностью соблюдать обе части соглашения, чтобы оно могло быть успешно выполнено.



«Соглашение от 8 марта было успехом исторической важности, достигнутым грузинскими политическими силами, целью которого была деполяризация политической системы и создание лучшей среды для октябрьских парламентских выборов, после того, как не могли быть осуществлены обещанные конституционные поправки в связи с проведением парламентских выборов 2020 года по полностью пропорциональной избирательной системе. Мы, как фасилитаторы диалога, способствовали созданию платформы для дискуссий, которая служила строению доверия и позволяла участникам идти на сложные уступки. Наша роль не подразумевает раскрытие обнародования содержания обсуждений или разъяснения соглашения.



Достигнутое соглашение хорошо известно общественности. Оно одинаково понравилось как грузинскому народу, так и международному сообществу. Мы отмечаем, что соглашение состоит из двух частей: одна фокусируется на избирательной системе, а другая — уделяет внимание решению таких вопросов, которые похожи на политическое вмешательство в судебную систему. Мы призываем все стороны полностью соблюдать обе части соглашения, чтобы оно могло быть успешно выполнено», — говорится в заявлении.





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