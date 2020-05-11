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Журналист Общественного вещателя Аджарии уволен из-за поста в соцсети
11.05.2020 22:31
Один из ведущих программы «Хештег» и председатель альтернативного профсоюза Общественного вещателя Аджарии Малхаз Рехвиашвили освобожден с занимаемой должности. О соответствующем решении руководства телеканала журналист был оповещен в письменном виде.
Рехвиашвили уверен, что причиной увольнения стал пост в социальной сети Facebook, где он комментирует снятие с эфира своей коллеги Теоны Турманидзе.
Стоит отметить, что по инициативе нынешнего директора Общественного вещателя Аджарии Гоги Кохреидзе, в прошлом месяце для сотрудников телекомпании были разработаны нормы поведения в социальных сетях. Нарушение может грозить снятием с эфира и даже увольнением.
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