

Журналист Общественного вещателя Аджарии уволен из-за поста в соцсети

11.05.2020 22:31





Один из ведущих программы «Хештег» и председатель альтернативного профсоюза Общественного вещателя Аджарии Малхаз Рехвиашвили освобожден с занимаемой должности. О соответствующем решении руководства телеканала журналист был оповещен в письменном виде.



Рехвиашвили уверен, что причиной увольнения стал пост в социальной сети Facebook, где он комментирует снятие с эфира своей коллеги Теоны Турманидзе.



Стоит отметить, что по инициативе нынешнего директора Общественного вещателя Аджарии Гоги Кохреидзе, в прошлом месяце для сотрудников телекомпании были разработаны нормы поведения в социальных сетях. Нарушение может грозить снятием с эфира и даже увольнением.





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