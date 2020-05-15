

В Грузии от коронавируса выздоровели еще 10 человек

15.05.2020 11:26





В Грузии от коронавируса выздоровели еще 10 человек, всего от вируса вылечились 393 человека. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



В режиме карантина находится 3873 человека, а в стационаре под наблюдением – 404 лица.



Для информации, из 671 инфицированного 393 выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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