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В Грузии от коронавируса выздоровели еще 10 человек


15.05.2020   11:26


В Грузии от коронавируса выздоровели еще 10 человек, всего от вируса вылечились 393 человека. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

В режиме карантина находится 3873 человека, а в стационаре под наблюдением – 404 лица.

Для информации, из 671 инфицированного 393 выздоровели, 12 же скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.

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