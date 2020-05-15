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Село Гета Болнисского муниципалитета закрыто на строгий карантин
15.05.2020 11:29
Село Гета Болнисского муниципалитета закрыто, в нем объявлен строгий карантин. Как сообщили «Интерпрессньюс» в мэрии Болнисского муниципалитета, причиной ужесточения мер стали зафиксированные вчера вечером 8 новых случаев коронавируса. С 06:00 село Гета находится в изоляции, на месте начато проведение дополнительных медицинских мероприятий.
Из 131 образца материала для исследования, направленных в лабораторию 13 мая, подтвердились 17 случаев, из них 8 – в селе Гета, 9 - селе Мушевани.
К этому времени в Болнисском муниципалитете 139 подтвержденных случаев, из них выздоровели 49, скончались – 3. В самоизоляции находятся 78 человек, в режиме карантина – 69.
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