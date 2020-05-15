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Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям


15.05.2020   11:47


Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям.

Эти семьи по всей Грузии живут в зданиях, принадлежащих государству.

Решение было принято комиссией в Агентстве по делам беженцев, эко-иммигрантов и обеспечении средств к существованию.

Решение комиссии будет направлено для ходатайства в министерство экономики и устойчивого развития, после чего оно будет одобрено правительством Грузии.

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