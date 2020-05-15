

Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям

15.05.2020 11:47





Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям.



Эти семьи по всей Грузии живут в зданиях, принадлежащих государству.



Решение было принято комиссией в Агентстве по делам беженцев, эко-иммигрантов и обеспечении средств к существованию.



Решение комиссии будет направлено для ходатайства в министерство экономики и устойчивого развития, после чего оно будет одобрено правительством Грузии.





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