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Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям
15.05.2020 11:47
Жилая площадь будет передана еще 123 вынуждено перемещенным семьям.
Эти семьи по всей Грузии живут в зданиях, принадлежащих государству.
Решение было принято комиссией в Агентстве по делам беженцев, эко-иммигрантов и обеспечении средств к существованию.
Решение комиссии будет направлено для ходатайства в министерство экономики и устойчивого развития, после чего оно будет одобрено правительством Грузии.
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