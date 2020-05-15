

Убитый в Грузии правозащитник Виталий Сафаров – один из героев гигантского мурала в Гааге

15.05.2020 15:38





Грузинский правозащитник Виталий Сафаров стал одним из героев «Мурала перемен» (Mural of Change) в Гааге, Нидерланды. Огромное 15-метровое граффити – это дань вдохновляющим людям, воплотившим в себе надежду на борьбу за экологию и права человека. Дань тем, кто отстаивает свободу и равенство и защищает окружающую среду.



На мурале, созданном правозащитной организацией Justice and Peace Netherlands при поддержке муниципальных властей, изображены портреты:



Греты Тунберг, 17 летняя шведская активистка и защитница окружающей среды;



Берты Касерес – покойная активистка из Гондураса, защищавшая права коренных народов;



Виталия Сафарова – 25-летнего правозащитника «Центра участия и развития». Он принимал активное участие в организации молодежных лагерей и других проектах, направленных на укрепление толерантности и против расизма, ксенофобии и дискриминации.



В сентябре 2018 года Виталий был убит в центре Тбилиси. Двое обвиняемых получили по 15 лет тюрьмы, но суд отклонил требования семьи и коллег признать отягчающие обстоятельства — они настаивают на том, что преступление было совершено вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости.





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