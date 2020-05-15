

Грузинским медикам передали средства индивидуальной защиты

15.05.2020 19:48





14 мая ЕС и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) передали 7500 защитных лицевых щитов Центру координации чрезвычайных ситуаций и срочного реагирования Министерства внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии.



Произведенные грузинской компанией при поддержке ЕС и ПРООН регулируемые по размеру защитные лицевые щиты многоразового пользования помогут обеспечить должную защиту во время пандемии COVID-19 командам первой медицинской помощи, работающим в Тбилиси и других регионах. Лицевые щиты сделаны из переработанных пластиковых бутылок.



Помощь была предоставлена в рамках более широкой программы, чья цель состоит в оказании поддержки медицинскому персоналу, гражданским служащим и прочим категориям людей в зоне высокого риска по всех Грузии, а также в обеспечении первичных медико-санитарных и прочих услуг.





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