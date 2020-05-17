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В Грузии выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровевших - 6
17.05.2020 10:59
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 12 и достигло 695. Число выздоровевших же выросло на 6 и их стало 425. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находится 3822 человека, а в стационаре под наблюдением – 360 лиц.
От коронавирса в Грузии умерли 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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