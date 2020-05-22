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Батумский ботанический сад открылся для посетителей
22.05.2020 14:48
Закрытый в течение двух месяцев из-за эпидемии коронавируса Батумский ботанический сад теперь открыт для посетителей.
Решение об открытии Ботанического сада было принято мэрией Батуми с учетом всех правил безопасности, рекомендованных специалистами.
Ботанический сад будет открыт ежедневно с 09:00 до 18:00.
Батумский ботанический сад расположен в местечке Зеленый мыс на побережье Черного моря. Площадь парка — 108,7 гектаров.
Ботанический сад является важным очагом распространения сельскохозяйственных и биологических знаний. Учреждение поддерживает связи с ботаническими садами, университетами и другими научно-исследовательскими учреждениями в 140 странах.
С 1998 года батумский Ботанический сад является членом Международного союза охраны растений Всемирного ботанического сада (BGCI).
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