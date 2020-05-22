

Гамкрелидзе: Эпидемиологическая ситуация может обостриться каждую минуту

22.05.2020 15:26





«У нас нет причин для спокойствия, ситуация вокруг нас такова, что эпидемиологическая ситуация может обостриться каждую минуту», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Как отметил Гамкрелидзе, хотя в некоторых странах, в том числе и в европейских, началась политика смягчения ограничений, ситуация в глобальном плане неблагоприятна.



«Наши соседи соседние страны находятся под пристальным наблюдением. Во всех четырех странах, с которыми у нас есть граница — Россия, Армения, Азербайджан и Турция, везде ситуация неблагоприятная. Относительно более спокойная тенденция появилась в Турции, но, к сожалению, рост заражений в России серьезный. Она является второй по распространению в мире. Поэтому у нас нет оснований для спокойствия. Ситуация вокруг нас такова, что каждую минуту она может обостриться, если мы предпримем быстрые шаги, чтобы открыть границу с той или иной страной и т.д. Мы можем быстро получить эпидемию. Важно отметить, что мы должны очень внимательно относиться к наблюдению за странами вокруг нас, включая страны, с которыми у нас интенсивные экономические отношения. Например, в Беларуси самый высокий уровень инфицирования в постсоветских странах после России. Ситуация намного сложнее повсюду, в Украине, странах Центральной Азии, Молдове», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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