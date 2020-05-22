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Обвиняемых в причастности к «воровскому миру» отправили за решетку
22.05.2020 19:49
Тбилисский городской суд установил меру пресечения в виде заключения для 14 человек, обвиняемых в причастности к «воровскому миру». Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Сторона защиты ходатайствовала об установлении залога в качестве меры пресечения для каждого из обвиняемых. Судья отклонил это прошение, разделив позицию стороны обвинения. Представители прокуратуры требовали заключения, указывая, что существуют риски сокрытия обвиняемых, оказания давления на свидетелей, а также уничтожения доказательств.
Спецоперации по задержанию 13 обвиняемых 20 мая одновременно прошли в Тбилиси, Цагери, Хашури и Батуми. Еще одному человеку – 46-летнему вору в законе, находящемуся за границей, в рамках дела обвинения предъявили заочно.
Следствие установило, что члены воровского мира в марте 2020 года обманом заманили на съемную квартиру в Тбилиси бизнесмена и незаконно удерживали его там.
По телефону они связались с находящимся за границей «вором в законе», по решению которого бизнесмена освободили после уплаты 7,5 тысячи долларов. Также злоумышленники обязали его дополнительно выплатить 5 тысяч долларов в течение двух месяцев.
Кроме того, выяснилось, что в марте и апреле 2020 года трое из задержанных участвовали в «воровских разборках» по разрешению спора, связанного продажей автомобилей. Тогда стороны обязали выплатить определенные суммы в «воровской общак».
Во время обысков квартир задержанных, полицейские изъяли три дорогостоящих автомобиля, 16 тысяч долларов, компьютерную технику и мобильные телефоны, по которым они связывались друг с другом и «ворами в законе» за границей.
Следствие ведется по статьям «членство в воровском мире», «обращение к члену воровского мира», «поддержка деятельности воровского мира», «незаконное лишение свободы» и «насилие».
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