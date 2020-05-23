

За сутки в Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса, 14 человек выздоровели

23.05.2020 12:20





По информации медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, за последние 24 часа выявлено 5 новых случаев коронавируса, 14 человек выздоровели. Как сообщила она журналистам, 3 из 5 новых случаев являются контактами уже инфицированных, а 2 – из карантинной зоны.



Что касается пациентов, находящихся в инфекционной больнице, по словам Эзугбая, трое из них тяжелые, однако ни один не зависим от подачи кислорода.



«У нас прибавилось 5 новых случаев, 14 – выздоровели. На данном этапе лечатся 207 ковид-инфицированных пациентов, количество вылечившихся – более 290. 3 из 5 новых случаев являются контактами уже заболевших, а 2 – из карантинной зоны. Насколько мне известно, ни один не находится в критическом состоянии. К нам не поступил ни один из 5 новых пациентов. У нас выздоровел 1 пациент, и сейчас у нас 34 пациента. Из вчерашних 4 возможных случаев не подтвердился ни один. На данном этапе 1 возможный случай, сейчас ведется его исследование. Состояние наших пациентов без изменений, по-прежнему у нас три тяжелых пациента, но ни один не критический, их состояние улучшилось», - сообщила Эзугбая.



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