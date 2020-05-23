

В Грузии снят запрет на посещение кладбищ

23.05.2020 14:13





Снят запрет на посещение территории кладбищ. Об этом говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии. Вход на территорию кладбищ, кроме мероприятий, связанных с похоронами, был запрещен с 17 апреля.



Кроме того, как отмечается в информации, распространенной администрацией правительства, после отмены чрезвычайного положения ограничиваются собрания более 10 человек, связанные с социальными мероприятиями, например, такими как свадьба, юбилей, поминки и т.д.



Напомним, с 23 мая в Грузии прекратило действовать чрезвычайное положение.



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