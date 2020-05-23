

Церцвадзе: Нужно дней 10, чтобы увидеть последствия снятия ограничений

23.05.2020 20:37





Нам нужно понаблюдать за ситуацией в течение недели или 10 дней, чтобы увидеть последствия снятия ограничений, после чего, по моему мнению, должны быть открыты торговые центры, рестораны и только после этого запущен общественный транспорт. Имею в виду метро и автобусы, а микроавтобусы, на мой взгляд, должны быть остановлены на долгое время, поскольку там собирается очень много людей на маленьком пространстве, — сказал инфекционист Тенгиз Церцвадзе в интервью Первому каналу Грузии.



По его словам, восстановление общественного транспорта является самым рискованным шагом.



«Это, пожалуй, самое важное ограничение и самый рискованный шаг. Отмена комендантского часа, посадка более трех человек в одну машину, увеличение количества на собрание людей, открытие части салонов и магазинов — все это не представляет такой угрозы, как открытие общественного транспорт из-за того, что большое количество людей собирается в ограниченном пространстве», — отметил эксперт.



Он также рассказал о рекомендациях по возобновлению работы общественного транспорта.



«В автобусы и метро будет допущено меньше людей, на мой взгляд, это может быть 10-15 пассажиров за одну поездку, но у нас нет лучшего выбора. Я бы впускал пассажиров по очереди и размещал на сидениях через одно место, сделал бы специальную разметку. То же самое в метро. Решающее значение я придаю системе вентиляции в автобусах и метро, потому что это очень важно и позволит значительно снизить риски», — считает Церцвадзе.





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