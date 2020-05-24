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В Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели
24.05.2020 11:45
По информации клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели.
«У нас два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели. В настоящее время в Covid-центрах страны проходят лечение 196 пациентов. Кластеры происхождения двух новых случаев установлены: один — это контакт с подтвержденным случаем, другой — из карантинного пространства», — сказала Эзугбая.
По её словам, три пациента Тбилисской инфекционной больницы по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.
В настоящее время в Грузии подтверждено 730 случаев коронавируса, в том числе человека 522 выздоровели, 12 инфицированных скончались.
В карантинном режиме находятся 3511 граждан, 243 человека проходят лечение в стационарах.
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