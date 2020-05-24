

В Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели

24.05.2020 11:45





По информации клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в Грузии выявлено два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели.



«У нас два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели. В настоящее время в Covid-центрах страны проходят лечение 196 пациентов. Кластеры происхождения двух новых случаев установлены: один — это контакт с подтвержденным случаем, другой — из карантинного пространства», — сказала Эзугбая.



По её словам, три пациента Тбилисской инфекционной больницы по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.



В настоящее время в Грузии подтверждено 730 случаев коронавируса, в том числе человека 522 выздоровели, 12 инфицированных скончались.



В карантинном режиме находятся 3511 граждан, 243 человека проходят лечение в стационарах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







