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Теннисист Николоз Басилашвили арестован по обвинению в насилии
24.05.2020 14:58
Задержан теннисист Николоз Басилашвили. Как сообщили Первому каналу Грузии в прокуратуре Грузии, расследование в отношении Басилашвили ведется в соответствии с подпунктом B части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает насилие в отношении члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего.
Сейчас Тбилисский городской суд обсуждает меру пресечения в отношении Басилашвили, заседание проходит при закрытых дверях.
Согласно распространённой информации, спортсмен обвиняется в физическом насилии над своей бывшей женой.
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