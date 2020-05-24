

Теннисист Николоз Басилашвили арестован по обвинению в насилии

24.05.2020 14:58





Задержан теннисист Николоз Басилашвили. Как сообщили Первому каналу Грузии в прокуратуре Грузии, расследование в отношении Басилашвили ведется в соответствии с подпунктом B части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает насилие в отношении члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего.



Сейчас Тбилисский городской суд обсуждает меру пресечения в отношении Басилашвили, заседание проходит при закрытых дверях.



Согласно распространённой информации, спортсмен обвиняется в физическом насилии над своей бывшей женой.





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