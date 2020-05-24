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В Тетрицкаро третий день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса
24.05.2020 15:01
В Тетрицкаро третий день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса. Всего же в муниципалитете зарегистрировано 55 случаев инфицирования, 21 заболевший выздоровел.
По состоянию на сегодня 20 человек находятся в самоизоляции, 26 граждан находятся на карантине, 34 пациента проходят лечение в больнице.
Тетрицкаро по-прежнему находится в «красной зоне» и, соответственно, город остаётся закрытым.
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