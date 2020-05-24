|
|
|
Грузинские мусульмане отметили Рамадан Байрам в центральной мечети Батуми
24.05.2020 15:03
После месячного поста грузинские мусульмане празднуют Рамадан Байрам. Праздничную молитву в центральной мечети Батуми провел муфтий Грузии Адам Шантадзе. Верующие молились, соблюдая дистанцию и в масках.
«Хочу поздравить всех мусульман с величайшим праздником — Байрам. Я хотел бы поблагодарить прихожан за примерную организованность. Мы очень переживали, что в условиях пандемии были дистанцированы друг от друга. Слава Богу, ситуация изменилась к лучшему, о чем все верующие просили Бога, и мы смогли собраться вместе. Да благословит Бог всю Грузию, весь мир, пятничные молитвы в мечетях будут проводиться в соответствии с этими правилами», — сказал муфтий Грузии Адам Шантадзе.
Праздник Рамадан Байрам символизирует окончание месяца строгого священного поста. Верующим запрещено есть или пить от рассвета до заката. Наряду с молитвами на праздник Байрам мусульмане щедро раздают милостыню, посещают могилы предков и угощают друг друга сладостями.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна