

Грузинские мусульмане отметили Рамадан Байрам в центральной мечети Батуми

24.05.2020 15:03





После месячного поста грузинские мусульмане празднуют Рамадан Байрам. Праздничную молитву в центральной мечети Батуми провел муфтий Грузии Адам Шантадзе. Верующие молились, соблюдая дистанцию и в масках.



«Хочу поздравить всех мусульман с величайшим праздником — Байрам. Я хотел бы поблагодарить прихожан за примерную организованность. Мы очень переживали, что в условиях пандемии были дистанцированы друг от друга. Слава Богу, ситуация изменилась к лучшему, о чем все верующие просили Бога, и мы смогли собраться вместе. Да благословит Бог всю Грузию, весь мир, пятничные молитвы в мечетях будут проводиться в соответствии с этими правилами», — сказал муфтий Грузии Адам Шантадзе.



Праздник Рамадан Байрам символизирует окончание месяца строгого священного поста. Верующим запрещено есть или пить от рассвета до заката. Наряду с молитвами на праздник Байрам мусульмане щедро раздают милостыню, посещают могилы предков и угощают друг друга сладостями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







