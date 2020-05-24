

Николоза Басилашвили выпустят под залог

24.05.2020 18:17





Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения в отношении теннисиста Николоза Басилашвили избрал выплату залога. Сумма залога не разглашается, сообщила адвокат Басилашвили Ирма Чкадуа. При этом прокуратура требовала, чтобы задержанный был заключен под стражу.



Николоз Басилашвили был арестован 22 мая. По данным прокуратуры, Басилашвили в ходе ссоры осуществил физическое насилие над бывшей супругой. Инцидент произошел 21 мая в поселке Авчала в Тбилиси.



Расследование в отношении Басилашвили ведется в соответствии с подпунктом «б» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает насилие в отношении члена семьи, совершенное в присутствии несовершеннолетнего.



Николоз Басилашвили является ракеткой №1 в Грузии и 27 ракеткой мира.





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