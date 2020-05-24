

Семья Николоза Басилашвили распространяет заявление

24.05.2020 20:19





Семья теннисиста Николоза Басилашвили распространяет заявление. Как отмечается в заявлении, информация о насилии не соответствует правде и не существует никаких доказательств, подтверждающих этот факт.



По их же информации, это не первый случай, когда бывшая супруга Басилашвили пытается нанести Николозу и его семье моральный, финансовый и репутационный ущерб.



«Хотим откликнуться на те обвинения, которые были сегодня озвучены в отношении Николоза и нашей семьи.



В первую очередь хотим извиниться перед болельщиками в связи с теми ложными обвинениями, которые слышны в адрес Николоза и нашей семьи. С полной ответственностью заявляем, что информация о насилии не соответствует правде и не существует никаких подтверждающих это доказательств.



Это не первый случай, когда Нелли Дорокашвили, бывшая супруга Николоза пытается нанести Николозу и его семье моральный, финансовый и репутационный ущерб.



Николоз Басилашвили и Нелли Дорокашвили разведены. Нелли Дорокашвили отказывалась разводиться и, соответственно, развод произошел судебным путем, на основании соглашения. После решения суда у Николоза Басилашвили не было никаких контактов с бывшей супругой, кроме заботы о ребенке.



Нелли Дорокашвили после развода, также без оснований, подала в суд на мать Николоза, обвиняя ее в насилии над ребенком. Суд рассмотрел жалобу и оправдал мать Басилашвили.



Что касается случая 21 мая, Нелли Дорокашвили без разрешения проникала в собственность родителей Басилашвили, где целенаправленно пыталась вызвать конфликт. Несмотря на это, в отношении нее не было не только факта насилия, а и попытки этого. К счастью, есть множество доказательств, подтверждающих это, и суд рассмотрит их 16 июля 2020 года.



Судебный процесс продолжается. Мы верим, что Николоз правовым путем очень скоро докажет свою невиновность», - говорится в заявлении.



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