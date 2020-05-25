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Экзамены по теории вождения возобновятся с сегодняшнего дня
25.05.2020 11:24
Агентство обслуживания МВД продолжает поэтапное восстановление сервисов. С сегодняшнего дня возобновятся экзамены по теории вождения для тех лиц, которые сделали электронную бронь и не смогли воспользоваться этим сервисом из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
По данным ведомства, этим лицам разрешается сдавать экзамены по теории вождения в один конкретный день, установленный агентством, в том же сервисном центре, где была оформлена регистрация брони.
Кроме того, с сегодняшнего дня все процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия, будут полностью восстановлены. Что касается справки о судимости человека, правовом статусе транспортного средства, пересечении государственной границы лицом и правовом статусе оружия, то на данном этапе заявления принимаются только в электронном виде через веб-сайт агентства.
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