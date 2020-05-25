

Авиакомпании должны будут возместить стоимость отмененных из-за коронавируса рейсов через два месяца после возобновления регулярных рейсов

25.05.2020 18:29





Авиакомпании должны будут возместить стоимость отмененных из-за коронавируса рейсов через два месяца после возобновления регулярных рейсов, — об этом говорится в информации Агентства гражданской авиации.



Как поясняют в агентстве, пассажиры, чьи рейсы были отменены из-за ограничений, введенных Грузией или иностранным государством с целью предотвращения распространения нового коронавируса, имеют право в любое время изменить дату поездки, указанную в билете, без дополнительной оплаты, или запросить возмещение стоимости неиспользованного билета, через два месяца после восстановления регулярных полетов.



По данным гражданской авиации, эти условия распространяются на пассажиров, которые должны были лететь из Грузии в Грузию, а также из Грузии в другую страну через грузинские или иностранные авиакомпании, а также на пассажиров, которые осуществляли полеты из другой страны в Грузию через грузинские авиалинии.



Вместе с тем, авиакомпании не будут обязаны дополнительно компенсировать пассажирам рейсы, отмена которых была вызвана распространением коронавируса из-за ограничений, введенных Грузией и другими странами, а не самой авиакомпанией.



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