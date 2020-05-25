

В Грузии больше всего денег тратится на еду, меньше всего – на образование

25.05.2020 21:44





Меньше всего денег граждане Грузии тратят на образование. Об этом свидетельствует опубликованный сегодня отчет Национальной статистической службы «Показатели уровня жизни 2019».



По официальной статистике, в 2019 году среднемесячный доход (наличных и безналичных средств) населения Грузии составил 1 251,3 млн. лари, что на 5,4% выше аналогичного показателя за 2018 год.

В 2019 году среднемесячный доход на домашнее хозяйство (на семью) составлял 1 175,3 лари и 336,1 лари на человека.



Грузстат сегодня опубликовал отчет, который отражает среднемесячные расходы семей (домохозяйств). По информации национального статистического управления, в 2019 году эта сумма увеличилась на 44,1 лари и составила 1146,1 лари.



По официальной методике, среднее количество проживающих в семье людей составляет 3.5, соответственно, среднемесячные расходы на одного человека составляют 327,7 лари.



По данным Грузстата, большая часть расходов домохозяйства приходится на продукты питания. В частности, расходы на продовольствие составляют 37,8% от общего объема расходов. Полностью данное распределение выглядит так:



на продукты питания, напитки, табачные изделия - 37,8%;

на прочие потребительские расходы - 15%;

на жилой дом, воду, электричество, газ и другие виды топлива - 12,9%;

на транспорт - 12%;

на здравоохранение - 11,8%;

на одежду и обувь - 4,2%;

на потребительские товары - 3,6%;

на образование - 2,8%.



Что касается объема доходов, среднемесячный объем наличных и безналичных денежных средств в 2019 году составил 1175,3 лари (336,1 лари на человека). Соответственно, доходы граждан превышали их расходы на 9 лари в месяц.



Основным источником дохода для домохозяйств являются денежные доходы и трансферы, доля которых в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,5 процентных пункта и составила 84,5%.



Общий объем доходов домохозяйств был значительно выше в поселениях городского типа и составил 781,1 млн. лари. В поселениях сельского типа этот показатель составил 470,2 млн. лари.



В 2019 году значительную долю в структуре денежных доходов и денежных переводов составили доходы от наемного труда (48,7%). Значительную долю составляют пенсии, стипендии и пособия (19%). Доходы от самозанятости (11,4%) и деньги, полученные в подарок (8,8%).



Что касается расходов, в 2019 году среднемесячные расходы населения Грузии составили 1 220,1 млн. лари, что на 4,8% выше соответствующего показателя предыдущего года.



Среднемесячные расходы на домохозяйство (на семью) составляют 1 146,1 лари и 327,7 лари на человека.

Объем расходов была значительно выше в поселениях городского типа и составил 764,4 млн. лари. В поселениях сельского типа этот показатель составил 455,7 млн. лари.



В 2019 году наибольшая доля расходов-37,8% - приходится на продукты питания, напитки и табак, а наименьшая (2,8%) - на образование.





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