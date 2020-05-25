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У оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi два новых совладельца
25.05.2020 23:23
У оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi два новых совладельца. В соответствии с изменениями, которые уже отображены в государственном реестре Грузии, нынешние владельцы телеканала Ника Гварамия и Кахабер Анджапаридзе передали новым акционерам в общей сложности 38% ценных бумаг компании.
37% Mtavari Arkhi за 37 тысяч лари (около 11,5 тысяч долларов) приобрел гражданин Украины Бакур Джахая. Кроме того, согласно оформленному с ним договору, Джахая обязуется внести определенную сумму в уставный капитал телекомпании. Стоит отметить, что последний приобрел акции у Ники Гварамия, который до этого времени являлся владельцем контрольного пакета в 51%. Бакур Джахая связан с Николозом Сисаури, владельцем 3% Mtavari Arkhi.
1% акций телеканала у Кахабера Анджапаридзе за 1000 лари (чуть больше 300 долларов) купил гражданин США Теймураз Василидзе. Он уже внес 100 тысяч долларов в капитал телеканала.
По состоянию на сегодняшний день акции Mtavari Arkhi распределены следующим образом:
Кахабер Анджапаридзе — 38%
Бакур Джахая — 37%
Ника Гварамия — 14%
Николоз Сисаури — 3%
Мария Анна Руруа — 2,5%
Георгий Руруа — 2,5%
ООО «Университет Грузии» — 2%
Теймураз Василидзе — 1%
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