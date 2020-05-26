

Если виновность Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание - адвокат

26.05.2020 11:06





Если виновность Николоза Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявила адвокат обвиняемого в насилии по отношению к своей жене теннисиста Николоза Басилашвили – Ирма Чкадуа.



По ее словам, Басилашвили не уйдет от наказания.



«В первую очередь, я женщина, и я всегда на стороне женщин, у меня есть дочь, и никто не знает, что случится в будущем, никто не застрахован от того, что будет завтра. Поэтому я призываю г-жу Неку [Дорокашвили] и любую женщину, которая является жертвой не только физического насилия, но и психологического, они обязательно должны говорить об этом, должны выявить людей, совершивших насилие, кем бы они не были, часто это супруги, братья, отцы, не имеет значения, каждый из них должен быть призван к ответу. Также если виновность Николоза Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание, и не уйдет от наказания», - сказала Чкадуа.



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