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Если виновность Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание - адвокат
26.05.2020 11:06
Если виновность Николоза Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявила адвокат обвиняемого в насилии по отношению к своей жене теннисиста Николоза Басилашвили – Ирма Чкадуа.
По ее словам, Басилашвили не уйдет от наказания.
«В первую очередь, я женщина, и я всегда на стороне женщин, у меня есть дочь, и никто не знает, что случится в будущем, никто не застрахован от того, что будет завтра. Поэтому я призываю г-жу Неку [Дорокашвили] и любую женщину, которая является жертвой не только физического насилия, но и психологического, они обязательно должны говорить об этом, должны выявить людей, совершивших насилие, кем бы они не были, часто это супруги, братья, отцы, не имеет значения, каждый из них должен быть призван к ответу. Также если виновность Николоза Басилашвили будет доказана, он достойно отбудет наказание, и не уйдет от наказания», - сказала Чкадуа.
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