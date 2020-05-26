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Google поздравляет Грузию со специальным «дудлом»
26.05.2020 11:20
Google поздравляет Грузию с Днем независимости.
На главной странице поисковика, 26 мая, в 00:00 появился специальный «дудл» с изображением грузинского флага.
В поисковой системе указано, что сегодня в Грузии отмечается День независимости. «Дудл» переводит пользователей на соответствующую страницу поисковика, где размещается информация о Дне независимости Грузии.
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