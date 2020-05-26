

В Грузии зафиксирован один новый случай коронавируса, 11 пациентов выздоровели

26.05.2020 11:33





В Грузии выявлен один новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства.



По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 732 случая нового коронавируса. Количество излечившихся составляет 537.



Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.



От нового коронавируса в стране умерли 12 пациентов.



В режиме карантина находятся 3076 граждан, а в стационаре под наблюдением — 300.





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