

Владельцем контрольного пакета акций Mtavari Arkhi стал бизнесмен Заза Окуашвили

26.05.2020 23:05





Компании, учредителем которых является Заза Окуашвили, приобрели 40% акций оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi.



Согласно уже отображенным в государственном реестре Грузии изменениям, владельцем 39% ценных бумаг телеканала стала компания BGIM LTD, зарегистрированная в Лондоне и учрежденная Зазой Окуашвили. Еще 1% акций распределен между грузинскими компаниями Окуашвили: «Бенмонт», «Омега Моторс Груп», «Монте», «Матрикс» и «Магули Харебава».



Напомним, ранее стало известно, что владельцы телеканала Ника Гварамия и Кахабер Анджапаридзе передали новым акционерам большую чать ценных бумаг Mtavari Arkhi. 37% за 37 тысяч лари (около 11,5 тысяч долларов) приобрел гражданин Украины Бакур Джахая. Кроме того, согласно оформленному с ним договору, Джахая обязуется внести определенную сумму в уставный капитал телекомпании. 1% акций телеканала у Кахабера Анджапаридзе за 1000 лари (чуть больше 300 долларов) купил гражданин США Теймураз Василидзе. Он уже внес 100 тысяч долларов в капитал телеканала.



По состоянию на сегодняшний день из списка акционеров телеканала исчез Кахабер Анджапаридзе, а ценные бумаги распределены следующим образом:

• BGIM LTD — 39%

• Ника Гварамия — 12%

• Мари Анна Руруа — 2,5%

• Теймураз Василидзе — 1%

• Бакур Джахая — 37%

• Николоз Сисаури — 3%

• Георгий Руруа — 2,5%

• ООО «Университет Грузии» — 2%

• «Бенмонт» — 0,2%

• «Монте» — 0,2%

• «Омега Мотор Груп» — 0,2%

• «Матрикс» — 0,2

• Магули Харебава — 0,2%





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