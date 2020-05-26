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Владельцем контрольного пакета акций Mtavari Arkhi стал бизнесмен Заза Окуашвили
26.05.2020 23:05
Компании, учредителем которых является Заза Окуашвили, приобрели 40% акций оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi.
Согласно уже отображенным в государственном реестре Грузии изменениям, владельцем 39% ценных бумаг телеканала стала компания BGIM LTD, зарегистрированная в Лондоне и учрежденная Зазой Окуашвили. Еще 1% акций распределен между грузинскими компаниями Окуашвили: «Бенмонт», «Омега Моторс Груп», «Монте», «Матрикс» и «Магули Харебава».
Напомним, ранее стало известно, что владельцы телеканала Ника Гварамия и Кахабер Анджапаридзе передали новым акционерам большую чать ценных бумаг Mtavari Arkhi. 37% за 37 тысяч лари (около 11,5 тысяч долларов) приобрел гражданин Украины Бакур Джахая. Кроме того, согласно оформленному с ним договору, Джахая обязуется внести определенную сумму в уставный капитал телекомпании. 1% акций телеканала у Кахабера Анджапаридзе за 1000 лари (чуть больше 300 долларов) купил гражданин США Теймураз Василидзе. Он уже внес 100 тысяч долларов в капитал телеканала.
По состоянию на сегодняшний день из списка акционеров телеканала исчез Кахабер Анджапаридзе, а ценные бумаги распределены следующим образом:
• BGIM LTD — 39%
• Ника Гварамия — 12%
• Мари Анна Руруа — 2,5%
• Теймураз Василидзе — 1%
• Бакур Джахая — 37%
• Николоз Сисаури — 3%
• Георгий Руруа — 2,5%
• ООО «Университет Грузии» — 2%
• «Бенмонт» — 0,2%
• «Монте» — 0,2%
• «Омега Мотор Груп» — 0,2%
• «Матрикс» — 0,2
• Магули Харебава — 0,2%
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