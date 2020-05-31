

В муниципалитете Болниси выявлено 18 новых случаев коронавируса

31.05.2020 12:16





Сегодня в муниципалитете Болниси подтвердилось 18 новых случаев коронавируса. По данным мэрии Болниси, 17 новых случаев связаны с селом Мушевани, а один — с медицинским персоналом.



В Мушевани проводится расширенное тестирование жителей. Всего в селе было взято 574 образца для исследования. За последние два дня выявлено 20 новых случаев.



Села Мушевани и Гета остаются закрытыми.



По последним данным, суммарно в Мушевани подтверждено 73 случая коронавируса. Что касается муниципалитета Болниси в целом — подтверждено в общей сложности 183 случая, 83 человека выздоровели, умерли три пациента.





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