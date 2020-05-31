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В Грузии выявлено 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, число выздоровевших же выросло на 5


31.05.2020   13:37


В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 26, количество выздоровевших же выросло на 5.

Об этом сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

К этому времени в Грузии подтверждено 783 случая коронавируса, выздоровели же 605 человек.

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