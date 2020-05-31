

Гамкрелидзе: Предположение, что никотин защищает от коронавируса, является мифом и хитрой уловкой

31.05.2020 13:42





Предположение, что никотин защищает от коронавируса, является мифом и хитрой уловкой. Табак усугубляет коронавирусную инфекцию, курильщики более уязвимы, у них легче развиваются различные осложнения, в том числе, к сожалению, летальные. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Гамкрелидзе рассказал о последствиях употребления табака в ходе онлайн пресс-конференции в Facebook, посвященной Всемирному дню без табака.



«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что табак, наоборот, усугубляет инфекцию. Эти люди становятся более уязвимыми, у них легче развиваются различные осложнения, включая, к сожалению, со смертельным исходом», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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