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Гамкрелидзе: Предположение, что никотин защищает от коронавируса, является мифом и хитрой уловкой
31.05.2020 13:42
Предположение, что никотин защищает от коронавируса, является мифом и хитрой уловкой. Табак усугубляет коронавирусную инфекцию, курильщики более уязвимы, у них легче развиваются различные осложнения, в том числе, к сожалению, летальные. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе рассказал о последствиях употребления табака в ходе онлайн пресс-конференции в Facebook, посвященной Всемирному дню без табака.
«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что табак, наоборот, усугубляет инфекцию. Эти люди становятся более уязвимыми, у них легче развиваются различные осложнения, включая, к сожалению, со смертельным исходом», — сказал Амиран Гамкрелидзе.
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