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Манучар Маркоишвили возглавил баскетбольный клуб «Титеви»
31.05.2020 15:14
Известный в прошлом грузинский баскетболист Манучар Маркоишвили начинает самостоятельную тренерскую карьеру.
Как сообщает Планета Баскетбола, 33-летний специалист возглавил клуб чемпионата Грузии «Титеви». Для него это первый опыт самостоятельной работы, ранее он помогал ассистенту главного тренера сборной Грузии Илиасу Зуросу.
Напомним, в чемпионате Украины Манучар Маркоишвили выступал за клубы Италии, Грузии, Турции, Украины, Словении и России.
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