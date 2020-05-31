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Манучар Маркоишвили возглавил баскетбольный клуб «Титеви»


31.05.2020   15:14


Известный в прошлом грузинский баскетболист Манучар Маркоишвили начинает самостоятельную тренерскую карьеру.

Как сообщает Планета Баскетбола, 33-летний специалист возглавил клуб чемпионата Грузии «Титеви». Для него это первый опыт самостоятельной работы, ранее он помогал ассистенту главного тренера сборной Грузии Илиасу Зуросу.

Напомним, в чемпионате Украины Манучар Маркоишвили выступал за клубы Италии, Грузии, Турции, Украины, Словении и России.

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