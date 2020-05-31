

Концерт Ленни Кравица в Тбилиси перенесен на год

31.05.2020 15:50





Грандиозный концерт Ленни Кравица в Тбилиси, который должен был состояться 31 мая на стадионе имени Михаила Месхи, из-за коронавируса перенесен на 29 мая 2021 года.



Как сообщают организаторы концерта, на запланированном в Грузии концерте музыкант исполнит песни из последнего, 11-го альбома RAISE VIBRATION, а также мировые хиты из свой 30-летней музыкальной карьеры.





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