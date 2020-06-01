

В Кахетии у контактов водителя грузовика коронавирус не подтвердился

01.06.2020 12:56





«Коронавирус не подтвердился у членов семьи водителя машины международных перевозок, проживающего в Дедоплисцкаро, а также у контактировавших с ним людей», — заявила глава Кахетинского филиала Национального центра по контролю заболеваний Нелли Хизанишвили.



По её словам, несмотря на отрицательный тест, контактировавшие с водителем десять человек пройдут 14-дневный обязательный карантин, во время которого им будут проведены дополнительные исследования.



Кроме того, по информации Хизанишвили, вчера из Кахетии в лабораторию были отправлены 32 образца биоматериала и все результаты оказались отрицательными на коронавирус.



На данном этапе в Кахетии на карантине находятся 114 человек.



Накануне коронавирус был выявлен у водителя грузовика, который находился в самоизоляции в Кахетии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







