

Гамкрелидзе: Самой горячей точкой является село Мушевани

01.06.2020 14:27





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в селе Мушевани Болнисского муниципалитета в общей сложности 75 подтвержденных случаев заражения коронавируса.



Как завил Гамкрелидзе по завершении проведенного в администрации правительства заседания координационного совета, в прошлую пятницу в Мушевани были исследованы 574 биологических образца, и в 19 случаях результат анализа на коронавирус был положительный.



«Важен кластер Квемо Картли, и самой горячей точкой явялется село Мушевани Болнисского муниципалитета… В пятницу мы очень организовано, девятью бригадами поработали в Мушевани. Восемь бригад было от Центра контроля заболеваний и одна – местная. Исследовали 574 биологических образцов, и в 19 случаях результат анализа на коронавирус оказался положительным. В общей сложности же там выявлено 75 подтвержденных случаев, некоторые инфицированные уже выздоровели и находятся в следующем после выздоровления карантине», - заявил Гамкрелидзе.



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