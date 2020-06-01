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Гамкрелидзе: Самой горячей точкой является село Мушевани
01.06.2020 14:27
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в селе Мушевани Болнисского муниципалитета в общей сложности 75 подтвержденных случаев заражения коронавируса.
Как завил Гамкрелидзе по завершении проведенного в администрации правительства заседания координационного совета, в прошлую пятницу в Мушевани были исследованы 574 биологических образца, и в 19 случаях результат анализа на коронавирус был положительный.
«Важен кластер Квемо Картли, и самой горячей точкой явялется село Мушевани Болнисского муниципалитета… В пятницу мы очень организовано, девятью бригадами поработали в Мушевани. Восемь бригад было от Центра контроля заболеваний и одна – местная. Исследовали 574 биологических образцов, и в 19 случаях результат анализа на коронавирус оказался положительным. В общей сложности же там выявлено 75 подтвержденных случаев, некоторые инфицированные уже выздоровели и находятся в следующем после выздоровления карантине», - заявил Гамкрелидзе.
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