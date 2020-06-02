

В Грузии выявлено 2 новых случая инфицирования коронавирусом, число выздоровевших же выросло на 10

02.06.2020 10:20





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2 и составляет 796. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 10 и их стало 634.



В режиме карантина находятся 2508 человек, а в стационаре под наблюдением – 300 лиц.



В Грузии от коронавируса скончались 12 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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