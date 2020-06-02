

Служба доходов: У до 1000 офицеров таможни коронавирус не подтвердился

02.06.2020 11:23





До 1000 офицеров таможни прошли целевое тестирование на новый тип коронавируса (COVID-19) и ни у одного из них вирус не был обнаружен.



«В то же время Служба доходов сообщает, что 31 мая у сотрудницы компании очистки был выявлен коронавирус, которая отвечала за уборку территории вокруг таможенно-пропускного пункта «Садахло Автомобильный». Офицеры таможни, граждане и другие представители службы не имели контакта с данной женщиной.



Процесс тестирования на коронавирус ведется в постоянном режиме и полной координации с Национальным центром по контролю заболеваний и в других таможенных пунктах и экономических зонах Службы доходов», — говорится в заявлении ведомства.



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