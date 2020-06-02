

80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели

02.06.2020 11:25





Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 796. За сутки в стране выявили два новых случая заражения.



По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной клиники Марины Эзугбая, оба новых случая подтверждены в селе Мерети Марнеульского района.



80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. Число вылечившихся пациентов увеличилось на 10 и сейчас составляет 634.



На сегодняшний день в клиниках от коронавируса лечатся 150 пациентов, 12 человек скончались. В карантине находятся 2508 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.



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