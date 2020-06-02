

Кашибадзе: Пострадавшему на улице Амашукели повезло, так как в результате таких взрывов травмы бывают гораздо серьезнее

02.06.2020 11:59





По словам директора Ожогового центра Гуги Кашибадзе, состояние пострадавшего при взрыве на улице Амашукели в Тбилиси является стабильным. Как отметил Кашибадзе, у пациента имеются ожоги вокруг горла и всех четырех конечностей.



«Пока очень сложно что-либо сказать, потому что с момента травмы не прошло и суток. У пострадавшего есть ожоги на лице, вокруг горла, обеих верхних конечностей, обеих нижних конечностей. В любом случае ему повезло, так как в результате таких взрывов бывают гораздо более серьёзные повреждения. Пациент — молодой человек, 48-ми лет», — заявил Кашибадзе.



Накануне взрыв произошел на газозаправочной станции на улице Амашукели. Пострадал один гражданин. На месте пожара работали шесть групп пожарных-спасателей.



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