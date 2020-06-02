

Детские сады не смогут возобновить работу до сентября

02.06.2020 13:49





В связи с пандемией коронавируса частные детские сады прекратили работать в марте, и возобновить деятельность, также как школы и государственные детсады, могут не раньше сентября.



В Ассоциации частных детских садов заявляют, что в итоге у них будет 6-месячный простой, а это большие потери для бизнеса.



«В отличие от государственных садов, у нас нет никаких других доходов, а расходы, такие, как аренда помещений и выплата банковских обязательства – очень высокие. Мы обратились к министерству образования с просьбой предоставить нам возможность возобновить работу с 8 июня, однако ответ пока не получили» - заявили в Ассоциации.



В детсаде «Анбанела» заявили, что параллельно с возобновлением работы бизнеса родители хотят и восстановления работы частных детских садов, так как после выхода из карантина многим приходится снова ходить на работу, и им теперь негде оставлять детей.



«Почти весь бизнес возобновил работу и родители хотят иметь возможность оставлять детей в садике. Отсутствие такой возможности создает им серьезные проблемы, так как им приходится ходить на работу, и оставлять детей негде.Что касается нас, то у нас очень большие убытки, так как мы платим за аренду помещений, нам приходится платить проценты по кредитам, но при этом у нас нет никаких доходов. То, что детсады не смогут возобновить работу до сентября - углубит и без того тяжелой положение в секторе» - заявили в «Анбанеле».



В детском садике UG заявляют, что отсутствие работы до 14 сентября – равносильно банкротству.



«После отмены работы детсадов мы перешли на кризисный бюджет для того, чтоб выплачивать зарплаты сотрудникам и не потерять их. Но уже в мае мы исчерпали все наши возможности, и нам пришлось отправить их в неоплачиваемый отпуск. Мы надеялись, что сможем возобновить работу летом, и это улучшило бы наше положение, так как со стороны родителей спрос очень высокий. Но отказ возобновить работу до сентября означает для нас банкротство. Создается такое впечатление, что школы, детсады, да и вообще система образования, никого вообще не интересует» - заявили в детском саде «UG».



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