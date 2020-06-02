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Президент Союза регби Грузии назвал возможную дату проведения встречи с Россией
02.06.2020 14:43
Президент Союза регби Грузии рассказал в эфире передачи «Тайм-аут» о перспективе проведения тестовых матчей «борджгалоснеби» и напомнил, что сборная России уже была в Грузии для проведения игр, когда начались известные всем события в связи с пандемией.
«Мы планируем сыграть со сборной России, не только мы, как вы знаете, этот турнир проходит под эгидой Регби Европы и это в его компетенции, когда пройдут встречи.
Мы согласовали возможную дату, это конец октября, начало ноября. Летние тесты отложены и никто не знает, когда они пройдут. Ноябрьские тесты состоятся в срок», — заявил президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе.
Президент союза регби отметил, что они общаются с представителями Южной Африки и обсуждают проведение тестовых матчей.
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