

В Грузии подорожали маршрутные такси на междугородних направлениях

02.06.2020 14:46





Проезд в маршрутных такси, которые курсируют между городами, подорожает почти в 2,5 раза, сообщает сегодня телекомпания «Имеди».



Причиной подорожания водители называют необходимость соблюдения социальной дистанции – теперь в маршрутных такси можно перевозить гораздо меньше пассажиров.



По словам водителей, раньше места в маршрутном такси заполнялись полностью, то есть за рейс они перевозили 22 пассажиров. Сейчас в салоне можно разместить всего нескольких пассажиров, что привело к увеличению цены. В частности, если раньше один пассажир платил за рейс 8 лари (2 доллара), теперь он должен заплатить 50 лари (16 долларов).



Для предотвращения распространения коронавируса в Грузии междугороднее передвижение транспорта было полностью прекращено 24 марта и будет восстановлено с 8 июня.



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