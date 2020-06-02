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В Грузии подорожали маршрутные такси на междугородних направлениях
02.06.2020 14:46
Проезд в маршрутных такси, которые курсируют между городами, подорожает почти в 2,5 раза, сообщает сегодня телекомпания «Имеди».
Причиной подорожания водители называют необходимость соблюдения социальной дистанции – теперь в маршрутных такси можно перевозить гораздо меньше пассажиров.
По словам водителей, раньше места в маршрутном такси заполнялись полностью, то есть за рейс они перевозили 22 пассажиров. Сейчас в салоне можно разместить всего нескольких пассажиров, что привело к увеличению цены. В частности, если раньше один пассажир платил за рейс 8 лари (2 доллара), теперь он должен заплатить 50 лари (16 долларов).
Для предотвращения распространения коронавируса в Грузии междугороднее передвижение транспорта было полностью прекращено 24 марта и будет восстановлено с 8 июня.
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