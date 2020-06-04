

На земельных участках, принадлежащих семьям беженцев, построят дома

04.06.2020 12:19





В рамках проекта, финансируемого правительством Германии, 122 дома будут построены на землях, принадлежащих семьям беженцев в Западной Грузии и регионе Шида Картли Об этом сообщает министерство вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



По данным ведомства, в проекте могут участвовать вынужденно перемещенные семьи, которым принадлежит земля, зарегистрированная до 1 февраля 2020 года. Второй этап подачи заявок начался 4 июня и продлится до 18 июня. Процесс мониторинга заявок, полученных на первом этапе, уже начался.



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