

Пашинян: Плохие новости, ситуация ухудшилась, за один день у нас 697 инфицированных

04.06.2020 12:19





Плохие новости, ситуация ухудшилась, за один день у нас 697 инфицированных, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в социальной сети «Фейсбук».



«Это означает, что у нас есть люди, которые нуждаются в госпитализации, но больницы не могут вовремя их разместить», — заявил премьер-министр Армении.



По словам Никола Пашиняна, в стране уже насчитывается 20 000 инфицированных, но они сами могут об этом не знать.



«Они являются главными разносчиками, они используют транспорт, они ходят в кафе и на работу, они гуляют. Чтобы не допустить распространения вируса, необходимо воспринимать друг друга как потенциальных носителей вируса», — заявил Никол Пашинян.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







