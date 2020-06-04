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Пашинян: Плохие новости, ситуация ухудшилась, за один день у нас 697 инфицированных
04.06.2020 12:19
Плохие новости, ситуация ухудшилась, за один день у нас 697 инфицированных, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в социальной сети «Фейсбук».
«Это означает, что у нас есть люди, которые нуждаются в госпитализации, но больницы не могут вовремя их разместить», — заявил премьер-министр Армении.
По словам Никола Пашиняна, в стране уже насчитывается 20 000 инфицированных, но они сами могут об этом не знать.
«Они являются главными разносчиками, они используют транспорт, они ходят в кафе и на работу, они гуляют. Чтобы не допустить распространения вируса, необходимо воспринимать друг друга как потенциальных носителей вируса», — заявил Никол Пашинян.
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