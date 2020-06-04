|
|
|
Грузия потратит более полумиллиона долларов на проведение ЕНЭ в условиях пандемии
04.06.2020 12:20
Новости-Грузия
Единые национальные экзамены (ЕНЭ) начнутся в Грузии в первых числах июля – власти страны намерены потратить более полумиллиона долларов на проведение тестирования с защитой всех директив, принятых в связи c распространением коронавируса. Об этом сообщает «Имеди».
Согласно информации телеканала, Национальный центр экзаменов и оценок объявил тендер на закупку инвентаря, который потребуется для проведения тестирования в этом году. В документации на сайте Агентства государственных закупок отмечено, что проведение ЕНЭ планируется в начале июля и до этой даты все экзаменационные центры должны быть оснащены необходимым оборудованием.
Согласно условиям тендера, 27,5 тысячи лари (9 тысяч долларов) центр заплатит только за дезинфекционные средства, а за медицинское оборудование – более 266, 2 тысячи лари (87,5 тысячи долларов). Общая сумма закупок к ЕНЭ составляет более 1,6 миллионов лари (551,4 тысячи долларов).
Электронную регистрацию для сдачи ЕНЭ в этом году прошли более 39,3 тысячи грузинских абитуриентов. Исходя из рекомендаций эпидемиологов, будут определены точные даты проведения экзаменов. Их объявят позже в июне.
Ранее глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели сообщил, что во время тестирования в аудиториях будут находиться группы не более чем из 10 абитуриентов. Чтобы ознакомить учащихся со всеми деталями и нововведениями, в ближайшее время Национальный центром экзаменов и оценок проведет специальную презентацию.
Напомним, в Грузии поступающим в вузы необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна