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В Грузии отмечают «Гареджоба» – в Баку предупредили о провокации
04.06.2020 15:01
В Грузии сегодня отмечают праздник «Гареджоба». Посетить монастырский комплекс на границе Грузии и Азербайджана планируют верующие и гражданские активисты.
В Государственной пограничной службе Азербайджана заявили, что группа граждан Грузии намеревается «нарушить азербайджано-грузинскую границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и совершить действия провокационного характера».
«В связи с этим, Государственная пограничная служба официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, а организаторы провокации будут нести ответственность за возможные последствия», – отмечается в сообщении Госпогранслужбы.
Накануне лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава допросили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. Он сообщил, что речь шла о комплексе Давид Гареджи. Однако с Кацарава взяли расписку о неразглашении, поэтому подробностей он не сообщил.
30 мая СГБ Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. В ведомстве сообщили, что в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квемо Картли и Кахети.
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