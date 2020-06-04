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Владыка Шио: Надеюсь, что наше братство с Азербайджаном сохранится
04.06.2020 15:11
Мы надеемся, что наше братство с Азербайджаном будет сохранено и вместе с тем будет установлена истина, а работа комиссии будет хорошо проведена», — сказал после службы в Давид-Гареджи владыка Шио.
По его словам, Давид-Гареджи является важнейшим монастырем, который называют Афоном Грузии.
Владыка Шио надеется, что истина по вопросу Давида-Гареджи будет установлена.
Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио отметил, что по его информации, работа двусторонней комиссии будет возобновлена в ближайшее время.
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