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Владыка Шио: Надеюсь, что наше братство с Азербайджаном сохранится


04.06.2020   15:11


Мы надеемся, что наше братство с Азербайджаном будет сохранено и вместе с тем будет установлена истина, а работа комиссии будет хорошо проведена», — сказал после службы в Давид-Гареджи владыка Шио.

По его словам, Давид-Гареджи является важнейшим монастырем, который называют Афоном Грузии.

Владыка Шио надеется, что истина по вопросу Давида-Гареджи будет установлена.

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио отметил, что по его информации, работа двусторонней комиссии будет возобновлена в ближайшее время.

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