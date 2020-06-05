

Гамкрелидзе: У нас сейчас в стране две горячих точки, одна

05.06.2020 21:36





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сегодня в стране строгие ограничения действуют в двух местах и одно из них – это село Мушевани. Вместе с тем, как отметил Гамкрелидзе, в результате последних данных стала возможна отмена ограничительных мер в Тетрицкаро.



«У нас сейчас в стране две горячих точки. Одна – это регион Квемо Картли, где было серьезное распространение COVID-19. Речь идет о Марнеули, Болниси и Тетрицкаро. На эти три муниципалитета приходится 36% подтвержденных случаев в стране, отсюда больше всего, 185 - в Болниси, 43 - в Марнеули и 59 - в Тетрицкаро. Вчера уже после последнего случая в Тетрицкаро прошло 2 недели, т.е. один инкубационный период. Мы посовещались и посчитали целесообразным и возможным снять там т.н. ограничительные меры, разумеется, с соответствующими рекомендациями, и на сегодняшний день, жесткие ограничения остаются лишь в двух местах в стране. Это село Село Мушевани, самое пострадавшее от коронавируса село в Грузии, где у нас 75 подтвержденных случаев и вторая горячая точка, которая полностью подконтрольна, это «сабурталинский кластер», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



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